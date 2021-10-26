Госдума планирует рассмотреть отмену техосмотра в России в ноябре

17:09, 26 октября 2021, ПАИ

Госдума РФ планирует в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей в ноябре, после периода нерабочих дней, пишет газета «Известия».

Инициатива предполагает отмену обязательного техосмотра для принадлежащих физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов. Исключением является постановка на учёт, смена владельца или замена основных агрегатов на технике старше четырёх лет.

Обязательной процедура останется для коммерческого транспорта, включая такси.

Законопроект поддерживают в большинстве фракций Госдумы. Парламентарии считают, что россияне положительно воспримут значительную экономию средств на техосмотре.