Госдума планирует рассмотреть отмену техосмотра в России в ноябре
Госдума РФ планирует в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей в ноябре, после периода нерабочих дней, пишет газета «Известия».
Инициатива предполагает отмену обязательного техосмотра для принадлежащих физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов. Исключением является постановка на учёт, смена владельца или замена основных агрегатов на технике старше четырёх лет.
Обязательной процедура останется для коммерческого транспорта, включая такси.
Законопроект поддерживают в большинстве фракций Госдумы. Парламентарии считают, что россияне положительно воспримут значительную экономию средств на техосмотре.
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