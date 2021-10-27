Всемирный день аудиовизуального наследия отмечается 27 октября

07:39, 27 октября 2021, ПАИ

27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Праздник объявила в 2005 году Генеральная конференция ЮНЕСКО в честь годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений, сообщает calend.ru.

В ЮНЕСКО подчеркивают, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны. К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в XX веке, сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации.

Созданный в 1997 году международный реестр «Память мира» насчитывает более 300 наименований документального наследия, включая аудиовизуальные, которые имеют всемирное значение. Аудиовизуальная история России хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает более 3 миллионов единиц хранения.

Каждый год день посвящён определённой теме, проводятся круглые столы, конференции и публичные лекции о важности сохранения аудиовизуальных документов, показ кинофильмов.