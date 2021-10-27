В Набережных Челнах достали из-под завалов ещё одного человека
Из-под завалов в Набережных Челнах достали четвёртого человека – 22-летнюю девушку, сообщил телеканал RT со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее спасли троих жителей, в том числе двух детей.
По уточнённым данным МЧС, в результате взрыва газа разрушено шесть квартир. Жителей дома временно разместят в гостинице.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело, также проверку проводит прокуратура.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы пишите от руки?
26 октября 2021
Соглашение о сотрудничестве подписали ПсковГУ и Национальная родительская ассоциация
26 октября 2021
Вопросы сотрудничества Псковской области и Российского военно-исторического общества обсудили у губернатора
26 октября 2021
В Псковской области под наблюдением Роспотребнадзора остаются два коронавирусных очага