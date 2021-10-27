Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Набережных Челнах достали из-под завалов ещё одного человека

Из под завалов дома после взрыва газа в Набережных Челнах вытащили девушку. Фото РИА Новости / Максим Богодвид

Из-под завалов в Набережных Челнах достали четвёртого человека – 22-летнюю девушку, сообщил телеканал RT со ссылкой на региональный Минздрав. 

Ранее спасли троих жителей, в том числе двух детей. 

По уточнённым данным МЧС, в результате взрыва газа разрушено шесть квартир. Жителей дома временно разместят в гостинице. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, также проверку проводит прокуратура.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

281 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
26 октября 2021

Выставка работ незрячих мастеров открылась в Себежском районе
26 октября 2021

В Набережных Челнах достали из-под завалов ещё одного человека
26 октября 2021

Соглашение о сотрудничестве подписали ПсковГУ и Национальная родительская ассоциация
26 октября 2021

Вопросы сотрудничества Псковской области и Российского военно-исторического общества обсудили у губернатора
26 октября 2021

Встреча на «Седьмом небе». Парковка, деньги и другие приятные неожиданности
26 октября 2021

В Псковской области под наблюдением Роспотребнадзора остаются два коронавирусных очага
26 октября 2021

Размер МРОТ в 2022 году увеличат

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...