В Набережных Челнах достали из-под завалов ещё одного человека

22:47, 26 октября 2021, ПАИ

Из-под завалов в Набережных Челнах достали четвёртого человека – 22-летнюю девушку, сообщил телеканал RT со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее спасли троих жителей, в том числе двух детей.

По уточнённым данным МЧС, в результате взрыва газа разрушено шесть квартир. Жителей дома временно разместят в гостинице.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, также проверку проводит прокуратура.