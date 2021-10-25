В Набережных Челнах в пятиэтажке произошёл взрыв бытового газа

18:13, 25 октября 2021, ПАИ

Сегодня вечером в Набережных Челнах произошёл взрыв бытового газа в жилой панельной пятиэтажке по адресу ул. Татарстан 25/18. В результате взрыва произошло обрушение крыши и разрушение квартир на двух верхних этажах. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами, пишут «Известия».

Бетонные конструкции и стекла от разбитых окон в результате взрыва газа разлетелись на несколько десятков метров, повреждены неподалеку стоящие машины. Спасательные службы сообщают о четырёх пострадавших, 32 человека эвакуированы из здания. Один человек находится в тяжёлом состоянии, его пришлось вытаскивать из под обломков. Ещё два человека находятся под завалами, с ними установлен контакт. На месте работают четыре бригады скорой помощи, МЧС и пожарные службы.



Предварительная причина взрыва в Набережных Челнах - нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах.