281 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки

00:02, 27 октября 2021, ПАИ

281 случай заражения короновирусной инфекцией подтвердили псковские медики за последние сутки. О этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Выздоровел 301 пациент. Умерло семеро.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 56 881 случаев заражения коронавирусом.