281 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
281 случай заражения короновирусной инфекцией подтвердили псковские медики за последние сутки. О этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Выздоровел 301 пациент. Умерло семеро.
С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 56 881 случаев заражения коронавирусом.
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