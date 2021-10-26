Круг участников льготной программы кредитования бизнеса станет шире
Список отраслей, которые смогут получить кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, будет расширен. Такое решение приняло правительство РФ, пишет газета «Известия».
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями МСП рассказал, что перечень дополнили шесть сфер: стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт, а также услуги по уходу за детьми.
Кроме того, на помощь смогут претендовать крупные предприятия из сфер культуры и общепита — для них решено сделать исключение.
По предварительным данным, с учетом продления программы на год и расширения списка отраслей в 2022 году на нее потребуется до 20 млрд дополнительного финансирования, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
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