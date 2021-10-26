Круг участников льготной программы кредитования бизнеса станет шире

08:03, 27 октября 2021, ПАИ

Список отраслей, которые смогут получить кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, будет расширен. Такое решение приняло правительство РФ, пишет газета «Известия».

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями МСП рассказал, что перечень дополнили шесть сфер: стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт, а также услуги по уходу за детьми.

Кроме того, на помощь смогут претендовать крупные предприятия из сфер культуры и общепита — для них решено сделать исключение.

По предварительным данным, с учетом продления программы на год и расширения списка отраслей в 2022 году на нее потребуется до 20 млрд дополнительного финансирования, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.