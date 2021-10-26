Инвесторы смогут получать налоговый вычет за проекты в Псковской области

10:15, 27 октября 2021, ПАИ

Внесение изменений в статью 3 регионального закона «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области» согласовали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 октября.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что законопроект разработан в целях реализации мер поддержки для инвесторов, заключивших специальные инвестиционные контракты. Такой инструмент промышленной политики направлен на стимулирование инвестиций в промышленное производство на территории Псковской области на долгосрочной основе. Проектом закона предусмотрено, что инвесторы, заключившие специальный инвестиционный контракт, могут воспользоваться возможностью получения инвестиционного налогового вычета.

«Принятие проекта закона окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Псковской области в части привлечения инвесторов в регион; строительства и запуска новых промышленных производств; создания новых рабочих мест; роста инвестиций в основной капитал», - уверены авторы законопроекта.

Председатель бюджетного комитета областного Собрания Александр Братчиков поинтересовался, не повлечет ли это за собой уменьшение дотаций из федерального бюджета. Андрей Михеев заверил, что это не произойдет. Проект закона рекомендовано принять в двух чтениях.