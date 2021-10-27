Законодательный комитет Псковского облсобрания согласовал вопрос о контроле в дорожном хозяйстве

14:22, 27 октября 2021, ПАИ

В статью 1 закона Псковской области «О закреплении за сельскими поселениями Псковской области вопросов местного значения городских поселений» будут внесены изменения. Вопрос рассматривался на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления администрации Псковской области по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова рассказала, что в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым формулировки вопросов местного значения городского поселения были скорректированы, в том числе «осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменили на «осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». Учитывая, что пунктом 4 статьи 1 закона области № 1464-ОЗ за сельскими поселениями закреплен вопрос местного значения городского поселения, предусмотренный пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в закон области № 1464-ОЗ необходимо внести изменения.

Законопроект рекомендовано принять в двух чтениях.