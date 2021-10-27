Два петербуржца подрались в библиотеке из-за книги

16:52, 27 октября 2021, ПАИ

27 октября в Санкт-Петербурге в помещении библиотеки на проспекте Ветеранов произошла драка двух горожан из-за книги. Об этом пишет «Фонтанка».

В учреждении изданию подтвердили случившийся конфликт. По словам представителей библиотеки, посетители не поделили бесплатные книги. Судя по всему, мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время локдауна. В драке пострадал 70-летний пенсионер — постоянный читатель, которого знают в библиотеке как выдержанного и воспитанного человека. Напавший на него мужчина, на вид которому 40 лет, как выяснилось, записался недавно. Он бил пенсионера по ногам, а затем нанес удар стопкой книг по голове. Какая именно книга стала поводом для конфликта, уточнить не удалось.

Пенсионер намерен обратиться с заявлением в полицию.