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Общество

Два петербуржца подрались в библиотеке из-за книги

27 октября в Санкт-Петербурге в помещении библиотеки на проспекте Ветеранов произошла драка двух горожан из-за книги. Об этом пишет «Фонтанка».

В учреждении изданию подтвердили случившийся конфликт. По словам представителей библиотеки, посетители не поделили бесплатные книги. Судя по всему, мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время локдауна. В драке пострадал 70-летний пенсионер — постоянный читатель, которого знают в библиотеке как выдержанного и воспитанного человека. Напавший на него мужчина, на вид которому 40 лет, как выяснилось, записался недавно. Он бил пенсионера по ногам, а затем нанес удар стопкой книг по голове. Какая именно книга стала поводом для конфликта, уточнить не удалось.

Пенсионер намерен обратиться с заявлением в полицию.

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