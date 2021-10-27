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Развлечения

Нюша из мультсериала «Смешарики» стала волонтёром переписи населения

 

Нюша поняла важность переписи населения для Ромашковой долины. Фото скрин видео

На Youtube вышел в свет новый эпизод мультсериала «Смешарики.ПинКод». Он посвящен Всероссийской переписи населения.

Нюша теперь переписчица, а её друзья из Ромашковой долины узнают, что такое перепись и зачем она нужна. В финале рок-звезда Микки Поль исполняет песню «Что такое перепись», написанную специально для этой серии. Зажигательно и познавательно.

Всероссийская перепись населения проходит в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году впервые – в цифровом формате. Переписчики используют для сбора данных планшеты, переписаться онлайн можно на портале Госуслуг. Не забудьте сохранить QR-код по окончании переписи, чтобы предъявить его волонтёру.

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