Нюша из мультсериала «Смешарики» стала волонтёром переписи населения
На Youtube вышел в свет новый эпизод мультсериала «Смешарики.ПинКод». Он посвящен Всероссийской переписи населения.
Нюша теперь переписчица, а её друзья из Ромашковой долины узнают, что такое перепись и зачем она нужна. В финале рок-звезда Микки Поль исполняет песню «Что такое перепись», написанную специально для этой серии. Зажигательно и познавательно.
Всероссийская перепись населения проходит в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году впервые – в цифровом формате. Переписчики используют для сбора данных планшеты, переписаться онлайн можно на портале Госуслуг. Не забудьте сохранить QR-код по окончании переписи, чтобы предъявить его волонтёру.
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