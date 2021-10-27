Псковичи могут поучаствовать в обелении отрасли общепита и торговли на рынках

09:38, 28 октября 2021, ПАИ

Любой желающий может принять участие в отраслевом проекте ФНС России «Общественное питание». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Чтобы выявить недобросовестного владельца кафе или ресторана, граждане сами могут проверить чек. Для этого достаточно скачать на свой мобильный телефон приложение «Проверка чеков», с помощью которого можно отсканировать любой платежный документ. Через это приложение можно не только удостовериться в подлинности выданного чека, но и подать жалобу в ФНС.

Псковская налоговая служба продолжает активную работу по контролю за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) в рамках отраслевого проекта. Его целью является создание равных конкурентных условий для всех предпринимателей за счет полного отражения доходов через ККТ, а также повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота.

« Наиболее распространенное нарушение - это осуществление расчётов с применением безналичной оплаты без применения ККТ, - рассказала заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр. - В частности, клиенту выдается слип (чек платежного терминала банка), который только визуально похож на кассовый чек и не содержит всех обязательных реквизитов».

Также налоговая фиксирует случаи, когда ККТ вообще отсутствует. При этом покупателя просят посетителя перечислить деньги на телефон или банковскую карту. По мнению налоговиков, привлечение гражданского контроля расширит возможности проверок «нечистых на руку» бизнесменов, которые скрывают выручку и, отражая не полностью свои доходы, таким образом укрываются от уплаты налогов.

Проект стартовал в январе 2021 года. На первом этапе с налогоплательщиками проводилась информационная работа, а со 2 квартала начались проверки. За это время в Псковской области нарушения законодательства о применении ККТ выявлены в 92 заведениях общественного питания, в том числе в 47 случаях установлено неприменение контрольно-кассовой техники. По всем фактам возбуждены административные производства.

Напомним, ответственность за работу без применения ККТ установлена статьёй 14.5 КоАП Российской Федерации. За отсутствие контрольно-кассовой техники грозит административный штраф в зависимости от суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и не менее 30 тысяч рублей на юридических лиц. Штраф не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, и налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением ККТ и формированием кассового чека.