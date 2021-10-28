До девяти лет тюрьмы грозит порховичке за незаконное приобретение и хранение наркотиков

13:40, 28 октября 2021, ПАИ

До девяти лет тюрьмы грозит 58-летней жительнице Порховского района, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что женщина с июня по июль 2021 года на своем приусадебном участке с целью личного употребления выращивала и, в последующем, незаконно хранила кусты конопли. Их обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Согласно заключению экспертизы, масса изъятого наркотического вещества составила 289 граммов, что является крупным размером.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения. Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.