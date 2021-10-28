Закон о налоговом вычете инвесторам принят в Псковской области

12:46, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в статью 3 регионального закона «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 28 октября.

Законопроект направлен на улучшение инвестиционного климата в регионе и предусматривает налоговые преференции для инвесторов, заключивших специальные инвестиционные контракты. Такие инвесторы смогут воспользоваться возможностью получения инвестиционного налогового вычета.

Законопроект принят в двух чтениях.