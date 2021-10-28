В Псковской области скорректировали вопросы регулирования градостроительной деятельности

12:53, 28 октября 2021, ПАИ

Закон «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области» привели в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания 28 октября.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что корректировка и дополнение правовых норм потребовались в связи с установлением законодательной возможности вносить изменения в документацию по планировке территории, а также отменять эту документацию или отдельные её части. В частности, сокращается время на согласование документации по планировке территорий. Ещё одна правка касается объектов энергетики и необходима для реализации объявленной программы догазификации домовладений.

Депутаты поддержали законопроект.