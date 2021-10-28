В Псковской области уточнили права и обязанности спасателей

13:36, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «Об аварийно-спасательной службе и аварийно-спасательных формированиях Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

Изменения связаны с уточнением объёма прав и обязанностей спасателей, а также установлением случаев освобождения от ответственности сотрудников аварийно-спасательных служб при проведении спасательных работ. Корректировки вносятся в статьи 9 и 11 закона области. Закрепляются понятия «Оправданный риск», «Крайняя необходимость».

Закон принят в двух чтениях. «За» проголосовали 22 депутата.