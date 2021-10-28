В Псковской области внесли поправки в закон о предоставлении жилья детям-сиротам

13:38, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковской области внесли изменения в закон, регулирующий предоставление жилья детям-сиротам. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания 28 октября.

В новой редакции исключаются требования к перечню и порядку рассмотрения документов, подаваемых лицами, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, но не реализовали свое право на обеспечение жилым помещением.

Ранее в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ были внесены изменения, согласно которым включение указанных лиц в список осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Учитывая, что этот порядок установлен федеральным законодательством, пункт 5 статьи 10 Закона области № 1241-ОЗ изложен в новой редакции.

Накануне вопрос обсуждался на комитете по труду и социальной политике.