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Общество

В Псковской области в новой редакции изложат закон об обеспечении жильём детей-сирот

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания одобрил внесение изменений в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова отметила, что проект внесен губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова рассказала, что документ разработан в целях приведения областного закона в соответствие с федеральным. Речь идёт о детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей, которые достигли 23 лет, но не реализовали свое право на обеспечение жилым помещением. В Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ были внесены изменения, согласно которым включение указанных лиц в список осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Учитывая, что этот порядок установлен федеральным законодательством, пункт 5 статьи 10 Закона области № 1241-ОЗ предлагается изложить в новой редакции, исключив требования к перечню подаваемых документов, срокам и порядку их рассмотрения.

Елена Даньшова спросила, не ущемляются ли права детей-сирот в  законопроекте. Татьяна Селиверстова заверила, что нет. 

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова уточнила, что теперь в соответствии с федеральным законом обеспечение жильем этих граждан будет происходить не только там, где он выявлен, но и по новому месту проживания или места учёбы. То есть если в регион переедет уроженец другого субъекта, его необходимо будет обеспечить жильем в Псковской области.

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