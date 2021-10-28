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Общество

Внесены изменения в закон «Об образовании в Псковской области»

Внесены изменения в закон «Об образовании в Псковской области». Об этом с сессии Псковского областного Собрания 28 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Поправки связаны с тем, что в федеральное законодательство внесены изменения. Также увеличен размер ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в государственных и муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому, с 40 рублей до 50 рублей за каждый учебный день нахождения обучающихся на домашнем обучении.  

По расчётам специалистов, на эти цели в текущем году потребуется 355 тысяч рублей. Деньги изыщут в рамках имеющихся бюджетных средств – экономия образовалась в связи с федеральным финансированием горячего питания начальной школы, а в расходах следующего года будут предусмотрены дополнительные средства.

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