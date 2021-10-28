94 человека заболели коронавирусом в Пскове за сутки
19 329 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пскове. За последние сутки коронавирус подтвердили у 94 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области выявили 57 165 случаев (за сутки – 284), выздоровело 48 659 пациентов (за сутки – 298), умерло 897.
За минувшие сутки в России выявили рекордное количество заболевших COVID-19.
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