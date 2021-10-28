Стартует приём заявок на участие в конкурсе дизайнерских проектов «В тренде ПсковГУ»

11:56, 28 октября 2021, ПАИ

Стартует прием заявок на участие в конкурсе дизайнерских проектов «В тренде ПсковГУ». Главная цель проекта - разработка нового дизайна для сувенирной и представительской продукции ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются студенты университета и колледжа, филиала вуза в Великих Луках, а также учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений Псковской области. Для молодежного сообщества это возможность не только предложить собственное современное видение и понимание образа университета, но в перспективе и увидеть его реальное воплощение в вузовском мерче - брендированных аксессуарах, одежде, канцелярии и прочем.

В конкурсную комиссию необходимо представить проект, основными критериями оценки которого являются:

- эстетика и содержательная сущность дизайнерской концепции;

- качество оформления и подачи эскизов и цифровых материалов, их оригинальность;

- экономическая целесообразность (адекватность затрат на реализацию дизайнерской концепции);

- соответствие концепции дизайна идее формирования целостного бренда ПсковГУ: она должна быть связана с образом современного вуза, учитывать его научную и социальную миссию, его ценности и цели развития.

Предлагаемая концепция должна быть связана с образом современного ПсковГУ. Эскизы могут быть созданы как в цифровой среде (форматы ai, cdr, png, psd), так и на бумаге (качественные фото или сканы, объединенные в pdf).

Оценивать работы будет экспертное жюри в составе работников университета, представителей кафедры дизайна Института математического моделирования и игропрактики, управления информационной политики и связей с общественностью, управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся, приемной комиссии ПсковГУ, профкома студентов ПсковГУ.

Заявки принимаются по 12 ноября включительно по электронной почте: priem@pskgu.ru. (контакты: 8(921)607-51-02, г. Псков, пл. Ленина, д. 2, к.1, Приемная комиссия ПсковГУ).

С 15 по 18 ноября будет проходить второй этап конкурса, на котором состоится открытое голосование для отбора финалистов, экспертиза проектов участников и определение победителей. Объявление результатов и награждение лучших проектов запланировано на 19 ноября. Победители получат наборы разработанной ими брендированной продукции ПсковГУ, дипломы и подарки, всем участникам вручат сертификаты.

Результаты будут размещены на официальном сайте университета и в социальных сетях. Организатор мероприятия - Псковский государственный университет.