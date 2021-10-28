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Экономика

66 млн яиц произвели в Псковской области с начала года

Фото ПАИ

В январе – сентябре 2021 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 264 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 155 тысяч тонн молока и 66 млн яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц выросло на 2%, молока – на 1,7%.

Каждая категория сельхозпроизводителей специализируется на производстве определенных видов продукции сельского хозяйства. За январь – сентябрь 2021 года доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса составляла 99%, молока – 81%. Доля хозяйств населения в производстве яиц составила 59%.

Сельскохозяйственными организациями произведено 239 тысяч тонн мяса свиней. По данному показателю область занимает четвертое место среди регионов России.

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