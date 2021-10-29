Большинство россиян проведут антиковидные выходные дома

12:50, 29 октября 2021, ПАИ

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября большинство россиян проведут дома. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Не покидать место жительства планируют 72% граждан РФ (из них 78% - люди в возрасте 18-24 лет). Каждый четвертый (25%) будет работать, 9% проведут антиковидные выходные на даче, 2% — в другом регионе России, а 1% — в другом населенном пункте своего региона.

97% опрошенных заявили, что знают о введении нерабочих дней в стране в целях снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом, остальные респонденты не слышали об этом.

53% россиян считают упомянутую меру необходимой (70% среди 18-24-летних, 48% среди мужчин против 58% среди женщин), 40% не видят в ней необходимости (51% среди 25-34-летних).

59% опрошенных назвали объявление нерабочих дней адекватной ситуации мерой (78% среди 18-24-летних), 31% с этим не согласны (37% среди 25-34-летних, по 36% среди 45-59-летних и мужчин).

50% жителей страны полагают, что мера не повлияет на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса (56-59% среди граждан от 25 до 44 лет). 40% считают, что это скажется на заболеваемости в лучшую сторону (49% среди 18-24-летних, 45% среди граждан 60+).

Россияне также назвали дополнительные меры, которые, по их мнению, нужно принять в их регионе для улучшения эпидемиологической ситуации и снижения угрозы распространения коронавируса. В топ-5 вошли предложения усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной (16%), повысить уровень медицины (9%), усилить масочный режим (8%), а также ввести ограничения (карантин, локдаун, увеличить количество выходных, 7%) и закрыть границы (5%).

10% россиян считают, что в настоящее время эпидситуация в их регионе улучшается, 18% назвали обстановку стабильной, а 60% уверены, что она ухудшается. Более трети россиян (39%) заявили, что доля заболевших коронавирусом в их субъекте такая же, как в большинстве регионов России.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился в форме телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.