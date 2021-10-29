Результаты и перспективы работы Северо-Западного центра математических исследований обсудили в ПсковГУ

14:59, 29 октября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось совещание, посвящённое обсуждению целей, задач и перспектив работы НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской», созданного в мае этого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, в мероприятии приняли участие руководитель подразделения НОМЦ в ПсковГУ заведующий кафедрой теоретической механики МФТИ Сергей Соколов, проректор по научной работе псковского вуза Тарас Антал, директор Института математического моделирования и игропрактики Ирина Медведева, а также преподаватели, аспиранты и магистранты ПсковГУ.

В настоящее время завершены основные организационные мероприятия по созданию центра и организации целого ряда лабораторий (интегрированных систем, IT-медицины, моделирования мощных электромеханических систем, проблем качества высшего образования), идёт обсуждение плана дальнейшей работы, направленной на развитие приоритетных направлений математического образования.

По словам Тараса Антала, задачи центра регионального уровня носят прикладной характер и в основном направлены на решение задач региона.

«В числе приоритетов НОМЦ – создание сетевых программ по математике и механике, в том числе по линии целевого обучения, популяризация математики на уровне школьников и студентов, формирование научного мировоззрения у молодёжи, – подчеркнул проректор по научной работе ПсковГУ. – Также в число задач центра входит развитие прикладных исследований по математике. В частности, нами заявлены следующие темы: большие данные в медицине, моделирование эпидемиологических процессов, нейронные сети и механика твердого тела».

Сергей Соколов отметил, что на данном этапе работы НОМЦ необходимо наметить конкретный план действий в единой системе координат, учитывая ту деятельность, которая уже велась университетом ранее. Речь идёт и о работе математической школы, и о мероприятиях для студенческой аудитории. Кроме того, важно наметить ближайшие шаги по реализации этого плана.

«Моя основная функция заключается в том, чтобы привнести общемировые научные тенденции в рамки НОМЦ, организованного в Пскове, – пояснил Сергей Соколов. – Лаборатория на базе центра, которую я возглавлю, будет исследовать различные аспекты теории интегрированных систем и задачи небесной механики. В этой работе примут участие мои коллеги, профессионалы мирового уровня. Это профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Владислав Сидоренко и профессор МГУ Дмитрий Миллионщиков. Мы планируем наладить контакты с людьми уровня PHd Students & Postdocs и студентами, близкими к бакалаврским защитам, такое взаимодействие, которое позволит ввести их в курс тем и задач НОМЦ. Надеюсь, это будет неким затравочным кристаллом для кристаллизации математического сообщества университета».

Директор института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Ирина Медведева рассказала о том, что было сделано в рамках работы НОМЦ за прошедшее время по линии популяризации математики.

Она напомнила, что в сентябре в вузе прошёл хакатон, в котором приняли участие более 100 человек. В начале октября в смешанном формате прошёл фестиваль «Ночь науки», на котором работало около восьми различных площадок. Для тех, кто не смог прийти на мероприятие из-за эпидемиологических ограничений, была организована онлайн-лекция на тему «Что такое жизнь? Игра!». 29 октября на базе ПсковГУ пройдёт круглый стол «Совершенствование школьного математического образования в Северо-Западном федеральном округе», на который уже зарегистрировано более 80 учителей из Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 23-24 ноября состоится научная конференция «Актуальные проблемы и направления цифровой информации образования», на данный момент ведётся регистрация участников. С октября этого года в ПсковГУ работает математическая онлайн-школа для одаренных ребят. К работе приступили четыре параллели с 5 по 8 классы.

«Разработаны программы для учащихся, собрана большая команда преподавателей, студентов, которые их сопровождают, – отметила Ирина Медведева. – В декабре запланированы две математические олимпиады для школьников и студентов. Кроме того, проводится серия вебинаров для учителей для подготовки учащихся к олимпиадам. Еженедельно проходят мероприятия по повышению квалификации для учителей математики».

Добавим, что в рамках работы НОМЦ на данный момент обсуждается формат проведения молодёжной школы-конференции «Лобачевские чтения», которая, как предполагается, состоится в конце ноября – начале декабря впервые. Если все детали будут проработаны, то, возможно, этот проект станет ежегодным.

Напомним, в мае этого года стало известно о том, что Псковский государственный университет выиграл конкурс Минобрнауки России на создание регионального научно-образовательного математического центра (НОМЦ) в Северо-Западном федеральном округе среди региональных вузов. В подготовке заявки основное участие приняли сотрудники Института математического моделирования и игропрактики и Института инженерных наук. На базе консорциума «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – Псковский государственный университет» был создан региональный научно-образовательный центр (НОМЦ) в Северо-Западном федеральном округе.

Планируется, что НОМЦ будет заниматься развитием научных исследований в области математики, а также содействовать профессиональному росту молодых учёных и педагогов благодаря повышению качества математического образования на всех образовательных уровнях.

Сеть центров объединяет международные математические центры мирового уровня, созданные в рамках нацпроекта «Наука», и региональные научно-образовательные математические центры (НОМЦ), созданные в рамках реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации. Согласно концепции, НОМЦ должны сочетать в себе научно-исследовательскую и образовательную миссии, направленные на создание единой среды, объединяющей систему высшего, общего и дополнительного образования и математическую науку по всей траектории обучения: школа – университет – аспирантура первые шаги в научной карьере.