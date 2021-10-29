Пешеходная дорожка появилась у учебного корпуса на Крестовском шоссе в Пскове
У учебного корпуса Института образования и социальных наук, который находится на Крестовском шоссе, по запросу вуза появилась пешеходная дорожка, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Вуз выразил благодарность администрации города за оперативность.
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