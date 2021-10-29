Пешеходная дорожка появилась у учебного корпуса на Крестовском шоссе в Пскове

15:11, 29 октября 2021, ПАИ

У учебного корпуса Института образования и социальных наук, который находится на Крестовском шоссе, по запросу вуза появилась пешеходная дорожка, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Вуз выразил благодарность администрации города за оперативность.