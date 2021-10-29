Более 25 млн рублей направят на восстановление асфальта в Пскове

15:29, 29 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы согласовали перераспределение 25,4 млн рублей в рамках финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Все эти средства будут направлены на восстановление изношенных слоев асфальтобетона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Вопрос об изменениях в бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов обсуждался в ходе очередной сессии, которая состоялась 29 октября. Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что доходы и расходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 23,7 млн рублей. В частности, дополнительно выделено 1,7 млн рублей на завершение строительства детсада на улице Коммунальной, 1,5 млн рублей - на укладку резинового покрытия спортивной площадки возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского.

Кроме того, за счет средств городского бюджета средства в размере 1 млн рублей будут направлены на приобретение и установку оборудования систем тревожной сигнализации в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центре психолого-педагогической медицинской и социальной помощи города.