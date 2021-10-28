Депутаты согласовали выделение денег на завершение строительства детсада на Коммунальной в Пскове

10:38, 29 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы согласовали выделение 1,7 млн рублей на завершение строительства детского сада на улице Коммунальной. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной 58-й сессии, которая проходит 29 октября.

Соответствующие изменения внесены в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт отметила, что на счет дотации, выделенной за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления, в бюджет города дополнительно поступит 2 млн рублей. Большую часть средств направят на завершение строительства детского сада на улице Коммунальной, 56. Всего средства бюджета города увеличены на 23,6 млн рублей.

Дошкольное учреждение на 120 мест строят в рамках национального проекта «Демография». Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре. Заказчиком работ выступает Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Работы выполняет ООО «Стройсистема».