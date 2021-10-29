Студенты ПсковГУ стали победителями IX Российского конкурса выпускных квалификационных работ

15:59, 29 октября 2021, ПАИ

Выпускники Института права, управления и экономики стали лауреатами ежегодного IX Российского конкурса выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального управления. Мероприятие проводится Академией социального управления, Институтом государства и права Государственного университета управления, Всероссийским Советом местного самоуправления, Фондом «Устойчивое развитие» в рамках Российского муниципального Форума.

В номинации «Управление городским хозяйством» с работой на тему «Организация водоснабжения и водоотведения в г. В.Новгород и предложения по ее совершенствованию (на примере муниципального унитарного предприятия «Новгородский водоканал»)» среди бакалавров 1 место занял Артём Абдуллаев.

«На современном этапе развития Российской Федерации в системах водоснабжения и водоотведения в плохом состоянии находится большая часть коммуникаций, - рассказал Артем. - Решение этой проблемы требует совершенствования нормативно-правовой базы с целью вовлечения инвестиций в финансирование коммунальной сферы».

В той же номинации, но уже среди выпускников-магистров 1 место занял Владимир Петров за работу на тему: «Совершенствование организации теплоснабжения в муниципальных районах Псковской области».

Также 1 место заняла Александра Белянко в номинации «Управление социальной сферой» с работой на тему «Разработка системы мероприятий по развитию сферы культуры и досуга для молодежи Плюсского района».

Ольга Алексеева была награждена дипломом 2 степени в номинации «Социальное предпринимательство и поддержка общественных организаций» за бакалаврскую работу на тему «Разработка предложений по поддержке и развитию социального предпринимательства на территории Псковской области», Злата Хайруллина – дипломом 3 степени в номинации «Система социальной защиты и поддержки населения» за бакалаврскую работу на тему «Разработка предложений по поддержке талантливых и одаренных детей Псковской области».

«За 4 года обучения на бакалавриате я получила отличные навыки в области государственного и муниципального управления, что отразилось на моей успешной выпускной квалификационной работе», - поделилась Ольга.

Ольга Алексеева и Злата Хайруллина продолжают обучение в нашем вузе по программам магистратуры.

Еще 2 студентки Института права, экономики и управления получили высокие баллы и сертификаты участника. Это Анастасия Иванова с работой на тему «Разработка предложений по применению современных инструментов и технологий муниципального управления (на примере муниципальных образований Псковской области)» и Ирина Сивая с работой на тему «Инициативное бюджетирование как перспективная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Псковской области».

«Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления является важным инструментом совершенствования территориального управления, - отметила Ирина. - Одной из таких форм участия жителей в решении вопросов местного значения является инициативное бюджетирование, которое позволяет выдвигать проекты по целям расходования определенной части местного или регионального бюджетов. На мой взгляд, тема достаточно актуальная, поскольку на территории Псковской области данная практика не имеет развития».

Кроме того, Анастасия Иванова рассказала, что тема исследования ее ВКР является особо актуальной на сегодняшний день, так как одной из самых важных и в то же время сложнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления, является формирование эффективной системы муниципального управления в условиях ограниченности ресурсов и возможностей.