Дети сотрудников Псковского УМВД приняли участие в конкурсе «Мои родители работают в полиции»

23:22, 29 октября 2021, ПАИ

В областном УМВД в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации прошел Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области



В нем приняли участие дети сотрудников УМВД в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14. В этом году конкурсной комиссией была выделена отдельная номинация «На страже здоровья», посвященная труду медицинских работников ведомства, которые на протяжении вот уже двух лет несут службу в усиленном режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



Каждый участник постарался с помощью карандашей и красок проиллюстрировать рабочие будни своих родителей. Некоторым ребятам особенно удачно удалось передать атмосферу службы в органах внутренних дел.



Мероприятия подобного характера направлены прежде всего на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к своим родителям, которые стоят на страже правопорядка.



После проведенного обсуждения работ конкурсной комиссией были выбраны лучшие из них.



1 возрастная группа (от 6 до 8 лет):



Первое место присуждено Анастасии Алексеевой (7 лет), дочери подполковника юстиции Алексеевой Натальи Николаевны, заместителя начальника СО ОП № 1 Следственного управления УМВД и Татьяне Смородиной (6 лет), дочери старшего лейтенанта внутренней службы Смородиной Светланы Николаевны, психолога ОРЛС ОМВД России по городу Великие Луки.



Второе место присуждено Артёму Козлову (7 лет), сыну лейтенанта полиции Козловой Татьяны Сергеевны, дознавателя отдела дознания ОП № 1 УМВД России по городу Пскову.



Третье место поделили Александра Лобанова (7 лет), дочь майора полиции Казаковой Марины Николаевны, преподавателя учебной части Центра профессиональной подготовки УМВД и Дарья Пушкарева (7 лет), дочь капитана полиции Пушкарева Александра Сергеевича, инспектора ДПС взвода № 1 ОР ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

2 возрастная группа (от 9 до 11 лет):



Первое место присуждено Арине Степановой (9 лет), дочери стажера по должности старшего инспектора отделения вопросам миграции ОМВД России по Порховскому району Степановой Ольги Юрьевны.



Второе место поделили Иван Зорин (9 лет), сын подполковника полиции Зориной Ирины Александровны, начальника отделения ОПДН ООД УУП и ПДН УМВД и Ирина Троянова (10 лет), дочь капитана полиции Степановой Елены Сергеевны, инспектора по особым поручениям УГИБДД УМВД.



Третье место присуждено Яне Кольцовой (11 лет), дочери старшего сержанта внутренней службы Милютина Юрия Михайловича, водителя-сотрудника 3 класса (дислокация город Себеж) по автотранспортному обеспечению № 3 ФКУ ЦХ и СО УМВД.



3 возрастная группа (от 12 до 14 лет):



Первое место присуждено Евгении Крутелевой (12 лет), дочери майора юстиции Крутелевой Анастасии Валентиновны, специалиста ГРЛС Следственного управления УМВД и Виктории Ермаковой (14 лет), дочери Пименовой Татьяны Владимировны, инспектора ГД и РМО МВД России «Печорский».



Второе место присуждено Диане Алексеевой (12 лет), дочери капитана полиции Алексеева Андрея Николаевича, начальника ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский».



Третье место присуждено Александру Миронову (14 лет), сыну подполковника внутренней службы Миронова Аркадия Анатольевича, помощника начальника отдела МВД России – руководителя ГРЛС МО МВД России «Печорский».



В номинации «На страже здоровья»:



Первое место присуждено Ксении Макаровой (8 лет), дочери Макаровой Марины Сергеевны, стажера по должности следователя СО ОМВД России по Порховскому району и Марии Толстобовой (12 лет), дочери майора полиции Толстобова Юрия Николаевича, старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по городу Великие Луки.



Второе место присуждено Герде Михайловой (11 лет) дочери младшего лейтенанта внутренней службы Михайловой Анны Николаевны, заместителя начальника части (Медико-санитарной) – начальника ЦГСЭН – главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ УМВД и Арсению Артаманову (7 лет), сыну капитана полиции Артамоновой Ольги Викторовны, старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки.



Третье место присуждено Алине Симаковой (10 лет), дочери прапорщика полиции Симакова Александра Михайловича, полицейского (водителя) ОРОКПО ОМВД России по городу Великие Луки.



Среди лучших работ, представленных юными художниками до 5 лет включительно конкурсная комиссия отметила рисунки следующих конкурсантов: Боровик Полины, Ефимовой Ксении, Матвеева Артёма, Шишло Марии.



Конкурсная комиссия благодарит всех авторов за активное участие в конкурсе, за творческий подход!



