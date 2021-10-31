В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

15:36, 31 октября 2021, ПАИ

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявлено 40 993 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

В 8,8 % случаев не было клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 115 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса, 238 538 смертей, выздоровело 7 358 539 человек.