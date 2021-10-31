В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявлено 40 993 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.
В 8,8 % случаев не было клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 115 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса, 238 538 смертей, выздоровело 7 358 539 человек.
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