Порховский Довмонт. Как литовец стал русским национальным достоянием

10:28, 09 октября 2021, ПАИ

Кто не знает почётного гражданина Порховского района Мартина Петровича Нармонтаса – человека, который сделал для порховичей столько хорошего! Только не все знают, что на самом деле он не Мартин Петрович, а Мартинас Пятрович. Потому что по национальности он литовец, о чём все, конечно же, уже давно забыли, учитывая, какой вклад он внёс в русскую культуру. А ведь Мартин Петрович, как мы его привыкли называть, для Порхова – это всё равно что Довмонт для Пскова.

«Муж доблести и чести безупречной»

Вдруг вы не знали, был в Средние века такой добропорядочный псковский князь – «муж доблести и чести безупречной». Он служил псковичам верой и правдой 30 лет и три года и настолько полюбился русскому народу, что был причислен православной церковью к лику святых.

А ведь он был литовским беженцем, хоть и знатным.

Мартин Петрович Нармонтас тоже литовец, он родился в 1942 году и по окончании школы вообще не умел говорить по-русски. С культурой других народов СССР он познакомился, только когда выучился на офицера и отправился служить на Крайний Север.

Порховский район стал его второй родиной в 1974 году, когда его прикомандировали там к радиотехническому батальону.

После службы в армии Мартин Пятрович, майор в отставке, награждённый медалью «За боевые заслуги» вдобавок, 16 лет руководил Порховским почтамтом.

И это всё о нём

Вот тогда он и начал интересоваться русской культурой, а особенно культурой переписки. И придумал открыть в Порхове музей берестяной почты Пришелонья, а потом и «Школу берестяной грамоты».

Кроме того, он занялся историей первого в России почтового тракта Москва – Тверь – Великий Новгород – Псков – Рига и убедил псковичей увековечить этот маршрут полосатыми верстовыми столбами, а также организовал автопробег по этому древнему почтовому пути.

Мартин Петрович также подвигнул порховичей установить часовню и памятный знак на месте концлагеря «Дулаг-100» и сам смастерил памятник аистиной верности в деревне Гораи, где фура сбила аиста, а второй, по свидетельству местных жителей, после этого сам разбился о машину.

В итоге порховичи в 2011 году выбрали Мартинаса Пятровича почётным гражданином своего района и дали ему премию 10 тысяч рублей.

Казалось бы, такие деньги никому не помешают, особенно пенсионеру. Но Мартин Петрович тут же поделил их между тремя маленькими порховичами, которые заболели лейкемией.

А как известно, мы народ горячий…

В 2012 году Мартина Петровича с его «берестяной школой» пригласили на Международные Ганзейские дни в немецкий город Герфорд. И там он научил писать на бересте самого «великого магистра» Ганзейского союза Нового времени – бургомистра города Любека Бернда Заксе.

А заодно подружился с магистром и начал думать, как бы доказать, что не только Псков, но и средневековый Порхов сотрудничал с ганзейскими городами, чтобы его тоже приняли в Ганзейский союз.

В результате Мартин Петрович перерыл все архивы, но всё-таки нашёл документ о том, что порховские разбойники грабили ганзейских купцов. А значит, доказал, что ганзейские купцы ездили в Порхов!

Благодаря этому Порхов тоже стал ганзейским городом. А Мартин Петрович ещё к тому же на собственные деньги создал в нашем городе музей Ганзы в заброшенном здании бывшего тира. Это теперь единственный в России ганзейский музей!

Каждый сам выбирает себе национальность

После всего этого я не мог не спросить:

– Мартин Петрович, насколько вы себя чувствуете литовцем, а насколько – русским? Кто вы по национальности, учитывая все ваши заслуги перед порховичами?

– Я чувствую себя одинаково что русским, что литовцем, – ответил он. – В Литве я общаюсь на литовском, пишу туда письма родственникам на литовском, книгу воспоминаний о своей жизни написал на литовском. Когда я приезжаю в Литву, то, конечно же, превращаюсь в литовца: не стану же я там в магазине говорить «дайте мне хлеба» по-русски! Ведь нужно уважать культуру и язык того народа, который там живёт. Поэтому и в России я говорю на русском, пишу на русском и стараюсь быть русским.

– По-вашему, что такое национальность? Это врождённое или приобретённое?

– Национальность определяется родителями. Если родители – литовцы, то они воспитывают ребёнка в литовских традициях и на литовском языке. В советское время можно было выбрать национальность, когда получал паспорт. Если, например, папа – русский, а мама – литовка, ты мог выбрать одну из двух. Сейчас в паспорте нет графы «национальность», поэтому каждый сам решает, кем ему быть.

– Как на вас повлияло, что вы родились литовцем, а прожили почти всю жизнь среди русских?

– Думаю, никак абсолютно. Мы же сами строим свою жизнь и судьбу.

– Вам легко было приспособиться к русским традициям? Чем они отличаются от литовских?

– Я не знаю русских традиций особо глубоко и никогда не испытывал с ними трудностей. Единственная традиция в России, которая мне не нравится, – это уход за кладбищами и их состояние. Это сплошные железные ограды: ни пройти ни проехать. Такое чувство, что каждого умершего человека стараются отгородить от этого мира. В других странах на кладбищах только ровные ряды могил и дорожки. А в России всегда заборы. Это меня не перестаёт удивлять.

– Вас когда-нибудь оскорбляли по национальному признаку?

– Нет, в России всегда был развит интернационализм. А вот в Литве совсем не такое отношение к людям других национальностей.

Нет такой национальности «неравнодушный человек»

Я решил также побеседовать с некоторыми порховичами. Интересно, замечают ли они национальность Мартина Петровича?

«Родом он из СССР, как и я, – сказала директор Порховской централизованной библиотечной системы Светлана Петрова. – Поэтому Латвия, Литва и Эстония для меня не заграница. Там живут мои родственники и друзья. Мартин Петрович – неравнодушный человек, это никак не зависит от национальности. Он так давно живёт у нас, что, думаю, и сам уже научился думать по-русски, а не только говорить».

«Национальность и личность человека – вещи разные, – добавила Светлана. – Неважна национальность там, где есть воспитание и культура. Любой человек, который интересуется историей нашего города, – это наш человек».

«Мартин Петрович много сделал для культуры района, для истории порховской почты. Он человек не только увлечённый, а ещё и очень целеустремлённый. Ведь как человек военный, он всегда чётко идёт к цели, даже если эта цель – культурное обогащение района. Это благодаря ему Порхов стал ганзейским городом и порховичи вообще узнали, что такое Ганза», – отметила депутат Собрания депутатов Полонской волости Порховского района Татьяна Николаева.

А теперь спросим у молодёжи.

– Я считаю, что этот человек сделал для Порховского района очень много хорошего и нужного. И совсем неважно, из какой он страны и какой он национальности! (Анастасия Кузьмина, студентка.)

Выходит, история повторяется. Не перевелись ещё на Руси литовские «мужи доблести и чести безупречной»!

Даниил Григорьев, студент Псковского колледжа искусств.



