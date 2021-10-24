Порхович получил диплом международного форума за статью на сайте Псковского агентства информации

17:39, 24 октября 2021, ПАИ

Учащийся Псковского колледжа искусств Даниил Григорьев получил диплом IX Международного молодёжного форума проектных инициатив «Наследники» и сертификат на 3 тысячи рублей для покупок в книжном магазине за статью «Порховский Довмонт. Как литовец стал русским национальным достоянием». Организаторы форума таким образом наградили Даниила за то, что он вдохновил их на новую номинацию – «Социальный портрет».

Напомним, Международный молодёжный форум «Наследники» проходил в ПсковГУ с 20 по 23 октября. Незадолго до этого мероприятия Даниил написал по заданию псковской «Школы межэтнической журналистики», в которой он учится, статью о своём наставнике, почётном гражданине Порховского района Мартине Нармонтасе и в ней сравнил прославленного порховского литовца со средневековым псковским князем Довмонтом, которого псковичи так почитали, что после смерти канонизировали.

Эта статья была сначала опубликована на сайте Псковского агентства информации, а затем во всех районных газетах Псковской области. Накануне форума «Наследники» Даниилу позвонила профессор ПсковГУ Валентина Охотникова, которую считают главным довмонтоведом, так как она защитили диссертацию «Литературная история повести о псковском князе Довмонте», а потом написала книгу «Повесть о Довмонте: исследования и тексты».

Как рассказал Даниил Григорьев, Валентина Охотникова сказала ему, что его статья на сайте Псковского агентства информации ей очень понравилась, и его пригласили выступить с докладом об этом тексте на форуме «Наследники».

Затем Даниил снял видеоинтервью с Мартином Нармонтасом, чтобы во время доклада не только показывать фотографии, но и дать участникам форума послушать героя.

В итоге Даниил открывал своим докладом третий, заключительный день «Наследников». Участники форума спрашивали Даниила, как ему пришла идея сравнить современного порховича с Довмонтом и какими были отзывы о его публикации в социальных сетях. Даниил рассказал, что в основном читатели статьи восхищаются деятельностью Мартина Нармонтаса, но нашлись среди них и такие, кому не понравилось, что порховский литовец критиковал русские похоронные традиции.

Вдохновлённый успехом своего журналистского дебюта на сайте Псковского агентства информации Даниил Григорьев намерен продолжить писать статьи о многонациональном Порхове. В соцсети «ВКонтакте» он создал одноимённую группу для своего проекта: vk.com/mnogonatsionalporhov.