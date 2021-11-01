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Общество

Систему QR-кодов на посещение различных учреждений ввели более 40 регионов России

Большинство субъектов России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 внедрили систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров, пишет портал стопкоронавирус.рф.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин рассказал, что полную информацию о введенных ограничениях можно получить на сайте стопкоронавирус.рф. Картой эпидситуации каждый месяц пользуется более четырех миллионов уникальных посетителей. Обновление происходит раз в неделю.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды, – отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

С января 2021 года в России проводится массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация бесплатна и доступна для граждан от 18 лет. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Напомним, система QR-кодов начала действовать в Псковской области с 30 октября.

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