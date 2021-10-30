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Общество

Система QR-кодов начала действовать сегодня в Псковской области

Фото: ПАИ.

Система QR-кодов начала действовать в регионе сегодня, 30 октября. Об этом на своей странице в Instagram 22 октября сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На территории Псковской области уже сегодня при посещении заведений общепита, аквапарка, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий досуга жителям региона старше 18 лет необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, либо QR-код о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 календарных месяцев и паспорт гражданина РФ.

Кроме того, в рамках объявленной в стране нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. 

Ранее ПАИ сообщало о том, что в России сегодня начал действовать режим нерабочих дней.
 

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