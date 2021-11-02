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Экономика

Электротехнический кластер Псковской области вошёл в реестр Минпромторга

Фото пресс-службы Минпромторга

Промышленный электротехнический кластер Псковской области вошёл в федеральный реестр территориальных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В реестр вошёл также Межрегиональный нефтегазовый кластер (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ). Эти кластеры являются крупнейшими в России по производству электротехнической продукции и нефтегазового оборудования.

Представитель Минпромторга отметил, что с 2016 по 2020 год участники электротехнического кластера региона реализовали три проекта стоимостью 1,9 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей составили средства господдержки.

В результате началось производство современных элегазовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ, 330-500 кВ, а также высоковольтных выключателей.

«Подобные примеры успешно реализованных проектов позволили Правительству Российской Федерации поддержать инициативу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по его возобновлению с 2021 года», – рассказал представитель министерства, добавив, что до 2024 года на поддержку новых кластерных проектов запланировано 1,6 млрд рублей.

Промышленный электротехнический кластер создали в 2016 году на базе промышленных предприятий по производству редукторов, элегазового, электротехнического оборудования, силовых, контрольных кабелей. Сегодня кластер насчитывает 18 промпредприятий.

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