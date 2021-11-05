В Великих Луках задержан подозреваемый в краже спиртных напитков

11:13, 05 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцами задержан подозреваемый в краже спиртных напитков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

4 ноября вечером, в 20:15, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» выехал на охраняемый объект – магазин на улице Клевцова, откуда поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.