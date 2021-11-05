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Происшествия

В Великих Луках задержан подозреваемый в краже спиртных напитков

В Великих Луках росгвардейцами задержан подозреваемый в краже спиртных напитков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

4 ноября вечером, в 20:15, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» выехал на охраняемый объект – магазин на улице Клевцова, откуда поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

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