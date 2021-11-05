Ещё пятьсот жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

14:01, 05 ноября 2021, ПАИ

Ещё 500 жителей региона завершили вакцинацию от коронавируса, по данным на 4 ноября. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По данным свежей региональной статистики, первым компонентом вакцины за последние сутки привились 894 человека. Ревакцинацию прошли 46 жителей области. Сейчас в регионе использован 81, 9% поступившей вакцины.

Михаил Ведерников напомнил жителям области о необходимости соблюдения антикоронавирусных ограничений и вакцинации.

«Призываю всех к внимательному соблюдению всех противовирусных требований. Но особенно важно - продолжать прививочную кампанию. Записывайтесь!» - отметил глава региона.

Ранее ПАИ сообщало данные обновлённой региональной статистики о заболевших коронавирусом, выздоровевших и умерших от него за последние сутки.