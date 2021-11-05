Ещё пять жителей Псковской области умерли от COVID-19

13:23, 05 ноября 2021, ПАИ

Пять жителей региона не смогли излечиться от коронавируса за последние сутки. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 умело 936 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким ушедших из жизни на своей странице в Instagram.

Губернатор обратил внимание на напряжённый режим работы медучреждений региона.

«Система здравоохранения работает в крайне напряжённом режиме: загрузка коечного фонда по-прежнему выше 80 %», — сообщил Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ сообщало о новых случаях заражения коронавирусом в регионе и о количестве выздоровевших после перенесённой инфекции.