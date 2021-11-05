Около трёхсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за последние сутки

12:39, 05 ноября 2021, ПАИ

Почти триста жителей региона получили положительные результаты анализов на коронавирус за последние сутки. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным обновлённой статистики, в Псковской области зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавирусом.

В Пскове за последние сутки выявлено 93 заболевших, в Великих Луках — 39.

Количество больных COVID-19 в Псковском районе выросло на 40 человек, в Гдовском, Опочецком, Себежском — на 15.

Под Печорами появилось ещё 12 заражённых, под Новосокольниками — 10. В остальных районах зафиксировано менее десяти новых случаев коронавируса.

