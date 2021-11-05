Около трёхсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за последние сутки
Почти триста жителей региона получили положительные результаты анализов на коронавирус за последние сутки. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
По данным обновлённой статистики, в Псковской области зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавирусом.
В Пскове за последние сутки выявлено 93 заболевших, в Великих Луках — 39.
Количество больных COVID-19 в Псковском районе выросло на 40 человек, в Гдовском, Опочецком, Себежском — на 15.
Под Печорами появилось ещё 12 заражённых, под Новосокольниками — 10. В остальных районах зафиксировано менее десяти новых случаев коронавируса.
Где проводите нерабочие дни?
Более четырёхсот происшествий с участием электросамокатов зафиксировано в России в 2021 году
Более трёхсот жителей Псковской области выздоровели после коронавируса за последние сутки
Около трёхсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за последние сутки