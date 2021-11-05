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Общество

Более трёхсот жителей Псковской области выздоровели после коронавируса за последние сутки

Фото: ПАИ.

Более трёхсот человек излечились от коронавируса в регионе за последние сутки. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

По свежим статистическим данным, количество выздоровевших после COVID-19 пополнилась 306 жителями Псковской области. Всего за время пандемии коронавируса в регионе заболели 59 тысяч 464 человека.

Ранее ПАИ сообщало о количестве новых случаев заражения COVID-19 в области.

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