Более трёхсот жителей Псковской области выздоровели после коронавируса за последние сутки

13:01, 05 ноября 2021, ПАИ

Более трёхсот человек излечились от коронавируса в регионе за последние сутки. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

По свежим статистическим данным, количество выздоровевших после COVID-19 пополнилась 306 жителями Псковской области. Всего за время пандемии коронавируса в регионе заболели 59 тысяч 464 человека.

Ранее ПАИ сообщало о количестве новых случаев заражения COVID-19 в области.