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Экономика

Новый способ экономии на продуктах используют россияне

Россияне начали активнее переключаться на собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Sberbank CIB.

По данным исследования, в этом году доля россиян, предпочитающих подобные товары, выросла до 37 процентов, в то время как в прошлом году она составляла всего 24 процента. Тенденция связана с желанием жителей страны экономить на продуктах, говорится в отчете. Также подчеркивается, что около двух третей граждан стараются экономить на товарах данной категории.

Отмечается, что подобный тренд является позитивным для ретейлеров, чью рентабельность снижают постоянные промоакции на брендовые товары. Согласно полученным данным, количество «охотников за скидками» почти во всех крупных сетях также сократилось.

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