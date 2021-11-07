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Экономика

«Валютные сюрпризы» к Новому году прогнозирует эксперт

Иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году, и это имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Он напомнил, что в России, в отличие от большинства стран, есть новогодние каникулы, во время которых увеличивается потребление товаров, в том числе импортных. Поэтому продавцы, готовясь к этому, заранее начинают скупать валюту.

«Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля», — пояснил Маслов.

Кроме того, добавил он, у российских компаний финансовый год совпадает с календарным и пик валютных выплат по внешнему долгу приходится как раз на дни, предшествующие праздникам. Наконец, к концу года всегда растут бюджетные расходы, что увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке, подчеркнул Маслов.

Вера людей в то, что к концу года валюта всегда дорожает, тоже имеет значение, но лишь опосредованное, предупредил аналитик. С другой стороны, добавил он, привязка к конкретным датам всегда обоснована, поскольку позволяет делать прогнозы и принимать решения.

По его мнению, уделять пристальное внимание валютному рынку имеет смысл только тем, кто профессионально занимается торговлей на биржах и вообще связан с валютой. Остальным Маслов советует в праздники расслабиться: хранить деньги лучше в «защитных валютах», которые вряд ли будут волатильными.

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