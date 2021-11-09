Минюст внёс советский фильм в перечень экстремистских материалов

09:08, 09 ноября 2021, ПАИ

Советский пропагандистский фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесен Министерством юстиции РФ в список экстремистских материалов, пишет ТАСС.

В список экстремистских материалов внесена «видеозапись с названием «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов», представляющая собой черно-белый фильм продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: «В этом фильме изложены факты...».

Решение о запрете картины было принято Сыктывкарским городским судом в июле этого года. Она стала 5 218-м материалом, признанным в России экстремистским.

Фильм был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов, но считается псевдодокументальным. В нем отражена преобладавшая в то время в идеологии СССР антисионистская точка зрения. В широком прокате картина не демонстрировалась. Однако ее цифровая копия есть в интернете.