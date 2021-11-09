Имеющие алкогольную или наркологическую зависимость псковичи не смогут управлять маломерными судами
По искам Псковского транспортного прокурора суд лишил права управлять маломерными судами псковичей с алкогольной или наркологической зависимостью, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Суд установил, что местные жители, которые состоят на учете в связи с алкогольной и наркологической зависимостью, имеют удостоверение на право управления маломерными судами, что создает реальную угрозу безопасности движения и может привести к происшествиям на водном транспорте.
В связи с этим, транспортная прокуратура направила в суд 3 исковых заявления с требованием о прекращении действия права управления маломерными судами по состоянию здоровья.
Суд удовлетворил исковые требования транспортного прокурора в полном объеме.
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