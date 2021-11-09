Имеющие алкогольную или наркологическую зависимость псковичи не смогут управлять маломерными судами

18:52, 09 ноября 2021, ПАИ

По искам Псковского транспортного прокурора суд лишил права управлять маломерными судами псковичей с алкогольной или наркологической зависимостью, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Суд установил, что местные жители, которые состоят на учете в связи с алкогольной и наркологической зависимостью, имеют удостоверение на право управления маломерными судами, что создает реальную угрозу безопасности движения и может привести к происшествиям на водном транспорте.

В связи с этим, транспортная прокуратура направила в суд 3 исковых заявления с требованием о прекращении действия права управления маломерными судами по состоянию здоровья.

Суд удовлетворил исковые требования транспортного прокурора в полном объеме.