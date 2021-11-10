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Экономика

Псковский Роспотребнадзор проверил 60 проб хлебобулочных изделий

За 9 месяцев 2021 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области исследовали 60 проб хлебобулочных изделий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По микробиологическим показателям проверялась 21 проба, по санитарно-гигиеническим - 31 проба. Несоответствий не выявлено.

Роспотребнадзор регулярно контролирует изготовителей хлебобулочных изделий, а также организации, реализующие данную продукцию, на предмет исполнения обязательных требований законодательства о техническом регулировании, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей с проведением лабораторных исследований продукции по показателям качества и безопасности.

В ведомстве рекомендуют жителям Псковской области при выборе хлебобулочных изделий обязательно обращать внимание на сроки годности, условия хранения. Следует помнить, что по истечении срока годности продукция непригодна для использования по назначению, её употребление может нанести вред здоровью.

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