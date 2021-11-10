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Экономика

Более 1,2 млн рублей отсудили потребители за нарушение прав в Псковской области

За 9 месяцев 2021 года в Псковской области суды присудили в пользу потребителей за нарушение их прав 1 231 900 рублей, из них компенсация морального вреда составила 44 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В целях защиты прав потребителей сотрудники ведомства привлекаются к участию в рассмотрении гражданских дел в судах для дачи заключений по ним. Таких случаев было 34. На отчетную дату суды рассмотрели 17 дел, по которым решено удовлетворить исковые требования потребителей в полном объеме или частично.

Также за отчетный период Управление Роспотребнадзора по Псковской области наложило штрафов на 616 600 рублей за нарушений прав потребителей. Сотрудники ведомства провели в регионе 12 внеплановых проверок, в 60% из них были выявлены нарушения. Составлен 131 протокол об административных правонарушениях, 65 переданы в суд на рассмотрение.

Всего за указанный период в управление поступило 2353 обращения по вопросам защиты прав потребителей, из них письменных - 668. Все они рассмотрены в установленные сроки. По подведомственности направили 102 заявления, основанием для проведения внеплановой проверки стали 9 письменных обращений и 15 - для контрольных закупок. 16 обращений потребовали мер предупредительного характера в отношении хозяйствующих лиц.

По итогам рассмотрения 10 обращений граждан приняли решение о подаче исков в защиту их нарушенных прав. Суды пока удовлетворили 7 исковых заявлений и присудили в пользу потребителей 296 200 рублей, в том числе компенсацию морального вреда в размере 37 500 рублей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 2016 года функционирует общедоступная подсистема «Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей». Там можно получить необходимую информацию и экспресс-консультацию по вопросам в области защиты прав потребителей. С начала 2021 года специалисты проконсультировали 16 граждан.

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