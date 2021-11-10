С начала года в Псковскую область пытались 23 раза ввезти заражённые растения
С начала 2021 года в Псковскую область пытались 23 раза ввезти растения с опасными вредителями. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.
Он отметил, что в случае обнаружения вредных карантинных объектов цветы и растения сжигаются. «Случай выявления вирусов тоже был», - уточнил специалист.
Олег Емцев добавил, что при ввозе продукции животного происхождения нужно руководствоваться нормативно-правовым актом, где прописаны все действия. Основные нарушения, которые выявляет Россельхознадзор в Псковской области, - это несоответствие данных в сертификатах. В основном речь идет о несоответствии дат выработки, часто фиксируются попытки ввоза мясной продукции и живых животных без ветеринарных сопроводительных документов.
Олег Емцев добавил, что встречаются преднамеренные попытки нарушений, попытки нелегального ввоза продукции на территорию РФ.
Как предпочитаете экономить на покупках?
Мировые цены на продовольственные сырьевые товары достигли максимального уровня с июля 2011 года