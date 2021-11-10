С начала года в Псковскую область пытались 23 раза ввезти заражённые растения

14:25, 10 ноября 2021, ПАИ

С начала 2021 года в Псковскую область пытались 23 раза ввезти растения с опасными вредителями. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.

Он отметил, что в случае обнаружения вредных карантинных объектов цветы и растения сжигаются. «Случай выявления вирусов тоже был», - уточнил специалист.

Олег Емцев добавил, что при ввозе продукции животного происхождения нужно руководствоваться нормативно-правовым актом, где прописаны все действия. Основные нарушения, которые выявляет Россельхознадзор в Псковской области, - это несоответствие данных в сертификатах. В основном речь идет о несоответствии дат выработки, часто фиксируются попытки ввоза мясной продукции и живых животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Олег Емцев добавил, что встречаются преднамеренные попытки нарушений, попытки нелегального ввоза продукции на территорию РФ.