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Происшествия

Более 400 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова и Псковского района

За последние дни мошенники похитили у жителей Пскова и Псковского района в общей сложности более 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники предлагали доверчивым людям свои «услуги», говоря о том, что могут предотвратить несанкционированное оформление кредита, а также обращались за материальной помощью через взломанные аккаунты в соцсетях. Другие пострадавшие попались на уловки мошенников при купле-продаже автомобиля, комплекта шин и тренажёра.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Были возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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