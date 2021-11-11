Более 400 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова и Псковского района

10:34, 11 ноября 2021, ПАИ

За последние дни мошенники похитили у жителей Пскова и Псковского района в общей сложности более 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники предлагали доверчивым людям свои «услуги», говоря о том, что могут предотвратить несанкционированное оформление кредита, а также обращались за материальной помощью через взломанные аккаунты в соцсетях. Другие пострадавшие попались на уловки мошенников при купле-продаже автомобиля, комплекта шин и тренажёра.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Были возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.