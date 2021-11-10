27% компаний планируют полностью отказаться от удаленки после пандемии

10:32, 15 ноября 2021, ПАИ

27% компаний планируют полностью отказаться от удаленки после улучшения эпидемиологической ситуации. Исследование, в котором приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов России, провел сервис Работа.ру в ноябре.

45% опрошенных представителей бизнеса отметили, что сейчас у них работают дистанционно менее 10% штата сотрудников. 10-30% сотрудников трудятся удаленно в 30% компаний. Еще 3% опрошенных рассказали, что на удаленке трудятся 30-50% работников, 9% указали на 50-75% удаленных сотрудников, а 13% представителей бизнеса отметили дистанционную занятость более 75% штата.

Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в офисы всех удаленных сотрудников после улучшения эпидемиологической ситуации. 14% респондентов рассказали, что частично вернут работников в офисы. По 19% представителей компаний указали, что планируют организовать работу в гибридном формате или вовсе не будут менять текущий режим.

Среди тех компаний, которые не планируют полностью возвращать работников в офисы, 50% респондентов отметили, что удаленно у них продолжат работать до 10% штата. Еще 12% респондентов указали, что оставят работать в дистанционном формате 10-30% сотрудников, а 31% компаний — 30-50% работников. Еще 7% опрошенных рассказали, что оставят на удаленке более 50% штата. Из тех, кто планирует вернуть на работу в офис всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников.

36% опрошенных представителей компаний рассказали, что активно мотивируют сотрудников к вакцинации от коронавируса. Из них 21% респондентов отметили, что дают сотрудникам дополнительный выходной, 5% выплачивают премии за вакцину, а 10% поощряют сотрудников устно. Еще 26% работодателей уверены, что поощрять работников за вакцинацию необходимо, но пока они не запустили таких активностей. 38% компаний уверены, что не должны дополнительно мотивировать работников к вакцинации.