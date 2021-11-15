Контрафактные сигареты на 2,3 млн рублей обнаружили псковские таможенники

18:12, 15 ноября 2021, ПАИ

В Великолукском районе псковские таможенники выявили 95 коробок с контрафактной табачной продукцией стоимостью более 2,3 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Во время осмотра транспортного средства в грузовом отсеке сотрудники таможни обнаружили ванны, за которыми находились коробки с белорусскими сигаретами без акцизных марок РФ и обязательной маркировки средствами идентификации. Кроме того, водитель не смог предъявить таможенникам сопроводительные документы на товар.

Всего было изъято порядка 46 200 пачек сигарет, их передали территориальному органу МВД России. Их стоимость оценивается более чем в 2,3 млн рублей.