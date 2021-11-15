Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Контрафактные сигареты на 2,3 млн рублей обнаружили псковские таможенники

Фото: пресс-служба Псковской таможни.

В Великолукском районе псковские таможенники выявили 95 коробок с контрафактной табачной продукцией стоимостью более 2,3 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Во время осмотра транспортного средства в грузовом отсеке сотрудники таможни обнаружили ванны, за которыми находились коробки с белорусскими сигаретами без акцизных марок РФ и обязательной маркировки средствами идентификации. Кроме того, водитель не смог предъявить таможенникам сопроводительные документы на товар.

Всего было изъято порядка 46 200 пачек сигарет, их передали территориальному органу МВД России. Их стоимость оценивается более чем в 2,3 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Контрафактные сигареты на 2,3 млн рублей обнаружили псковские таможенники
15 ноября 2021

Мужчина прострелил себе голову на одной из ферм в Великих Луках
15 ноября 2021

Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Псковской области
15 ноября 2021

Десять человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области
15 ноября 2021

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Себежском районе
15 ноября 2021

Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове
15 ноября 2021

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великолукском районе
15 ноября 2021

Десять пожаров произошло в Псковской области за три дня


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...