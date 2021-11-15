19 заявок поданы на конкурс для социальных предпринимателей в Псковской области

18:49, 15 ноября 2021, ПАИ

19 заявок подали псковские предприниматели для участия в конкурсном отборе на получение грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Заявки принимаются от субъектов малого и среднего предпринимательства. Итоги конкурсного отбора будут подведены до конца этой недели, победитель сможет получить до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Данная мера поддержки реализуется в Псковской области с 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году механизм прямой безвозмездной финансовой поддержки в форме грантов на реализацию социально ориентированных проектов реализовывается впервые.